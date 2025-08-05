Челябинская область сохраняет рекордные объемы ремонта дорог

«На начало августа в Челябинской области отремонтировали 363 км региональных и муниципальных дорог. Работы на большинстве объектов идут активно.ка было принято решение о возобновлении работы ресторана», — сообщает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Ключевыми объектами стали:
Дороги Первуха-Меседа-Тюлюк, Красное Поле-Полетаево, Погорелка-Долговка; Мост через р. Уфа в Нязепетровске; Мост на ул. Черкасская в Челябинске.
Муниципалитеты-лидеры по выполнению программ: Копейск, Озерск, Аргаяш. Текслер подчеркнул необходимость использовать благоприятные погодные условия для ускорения работ.