Прогноз погоды на 5−7 августа 2025 года

С 5 по 7 августа жителей региона ждёт переменчивая погода.
5 августа, вторник.
День будет тёплым и относительно сухим. Воздух прогреется до +30 °C. Осадков не предвидится, но влажность в течение дня будет колебаться от 52% до 69%. Ветер будет дуть с юга и юго-востока, порывы могут достигать 5.8 м/с.
6 августа, среда.
Погода станет более прохладной. Днём температура опустится до +25 °C. Утром и днём возможны кратковременные дожди и грозы. Атмосферное давление останется на уровне 744 мм рт. ст., ветер будет умеренным — 1.5−3.0 м/с, преимущественно с северо-запада.
7 августа, четверг.
Температура поднимется до +26 °C, но ощущаться будет как +28 °C. Утром и вечером осадков не ожидается, возможна лёгкая облачность. Ветер ослабнет — от 1.3 до 2.2 м/с, влажность днём составит 64%. Атмосферное давление будет стабильным — 746−747 мм рт. ст.
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