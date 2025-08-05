Guardian: Эксперт увидел у Трампа первые признаки когнитивных проблем

У американского лидера Дональда Трампа в дальнейшем могут появиться серьезные проблемы с когнитивными способностями, об этом свидетельствуют его публичные выступления. Такое мнение выразили в британской газете The Guardian.
— (Трамп — прим. «ВМ») отвлекается, не думая — он просто будет менять темы без саморегуляции, не имея последовательного повествования, — объяснила старший преподаватель кафедры психологии в Корнельском университете Гарри Сигал.
Во время одного из своих выступлений глава государства не смог вспомнить о том, какую поддержку США оказали сектору Газа во время голода. Кроме того, лидер страны забыл о значительном вкладе других стран, передает издание.
Ранее психиатр и нарколог Василий Шуров заявил, что президент США, несмотря на возраст и эпатажные высказывания, не демонстрирует признаков деменции. По его словам, он может говорить вызывающие вещи, чтобы оказаться в центре внимания.
Во время пресс-конференции во Флориде Трамп заявил, что проведет здесь много времени, потому что Флорида — его родной штат. При этом местом рождения главы Белого дома значится город Квинс, штат Нью-Йорк. Из-за этого американского лидера заподозрили в деменции.