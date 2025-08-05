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Нетрезвого мопедиста-бесправника задержали в центре Гомеля

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В центре Гомеля задержали нетрезвого водителя мопеда, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

При патрулировании улиц областного центра инспекторы ГАИ обратили внимание на мопед, водитель которого был без мотошлема. Мужчина двигался по ул. Советской. При проверке документов выяснилось, что 46-летний гомельчанин находился в нетрезвом состоянии и не имел права управления — водительское удостоверение никогда не получал.

По результатам медицинского освидетельствования в выдыхаемом водителем воздухе оказалось 2,8 промилле алкоголя.

«Итогом поездки стал штраф 200 базовых величин (Br8,4 тыс.), лишение права управления транспортом на 5 лет. Мопед помещен на охраняемую стоянку», — рассказали в УВД.

В областной Госавтоинспекции напомнили, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: «От 0,3 до 0,8 промилле — 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года, свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет. За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность».