Нетрезвого мопедиста-бесправника задержали в центре Гомеля

При патрулировании улиц областного центра инспекторы ГАИ обратили внимание на мопед, водитель которого был без мотошлема. Мужчина двигался по ул. Советской. При проверке документов выяснилось, что 46-летний гомельчанин находился в нетрезвом состоянии и не имел права управления — водительское удостоверение никогда не получал.
По результатам медицинского освидетельствования в выдыхаемом водителем воздухе оказалось 2,8 промилле алкоголя.
«Итогом поездки стал штраф 200 базовых величин (Br8,4 тыс.), лишение права управления транспортом на 5 лет. Мопед помещен на охраняемую стоянку», — рассказали в УВД.
В областной Госавтоинспекции напомнили, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: «От 0,3 до 0,8 промилле — 100 базовых величин с лишением права управления на 3 года, свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет. За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность».