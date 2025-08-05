На Урале суд оставил в силе решение по ликвидации «Фонда Ройзмана»

Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции по ликвидации «Фонда Ройзмана»* без изменений. Ранее, в апреле 2025 года, решение о ликвидации благотворительного фонда вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга, сведения о нем исключили из Единого государственного реестра юридических лиц.