Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале суд оставил в силе решение по ликвидации «Фонда Ройзмана»

В 2024 году Минюст РФ провел проверки в благотворительном фонде и выявил ряд нарушений.

Источник: Свердловский областной суд

Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции по ликвидации «Фонда Ройзмана»* без изменений. Ранее, в апреле 2025 года, решение о ликвидации благотворительного фонда вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга, сведения о нем исключили из Единого государственного реестра юридических лиц.

Напомним, поводом для судебного разбирательства стали итоги внеплановой проверки фонда Минюстом РФ в 2024 году, по итогам которой был выявлен ряд нарушений.

*Евгений Ройзман внесен Министерстовм юстиции РФ в реестр иноагентов.