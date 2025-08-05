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Из озера в болото: в Казани зацвел Нижний Кабан

Поверхность озера затянуло густой тиной.

Источник: Аргументы и факты

В Казани расцвело озеро Нижний Кабан. Одна из главных туристических достопримечательностей столицы покрылась водорослями, поверхность воды изменила свой цвет.

Сейчас обычно кристальное аквамариновое озеро выглядит непрезентабельно. Вдоль береговой линии скопились целые колонии водорослей, превратив водоём в болотистую зону.. Запах на озере, вызванный цветением водорослей, напоминает болото.

Мнения пользователей в Сети разделилось. Одни возмущены, что за водоёмом «никто не следит», хотя озеро пользуется большой популярностью у горожан и туристов. Другие утверждают, что подобное состояние является естественным для любого водоёма в августе.