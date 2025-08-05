Приморским педагогам не хотят поднимать зарплаты по Постановлению Конституционного суда

В Большом Камне зарплаты работников, наоборот, только уменьшают за счёт снижения обязательных стимулирующих выплат за квалификационную категорию педагогическим работникам. Такое решение приняла администрация городского округа Большой Камень в проекте постановления от 17.06.2025, которое вносит изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, принятое в 2019 году. Профсоюз дважды направлял обращение в адрес главы Большекаменской администрации, указывая на необходимость устранить нарушения в документе, 17 июня и 29 июля, но оба обращения пока остаются без ответа.