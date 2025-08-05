Приморским педагогам не хотят поднимать зарплаты по Постановлению Конституционного суда

Профсоюз в ходе мониторинга рынка труда за прошедшую неделю (28 июля — 3 августа) отмечает, что обращение в прокуратуру было направлено ещё 19 мая 2025 года. В обращении профсоюзная организация требовала принять новые положения об оплате труда или внести изменения в действующее законодательство в связи со вступлением в силу Постановления Конституционного суда РФ от
Это Постановление гласит, что оклад — базовая, гарантированная ставка заработной платы работников образовательных учреждений не должна быть ниже минимального размера оплаты труда. Компенсационные и стимулирующие доплаты и надбавки, установленные трудовыми договорами и локальными положениями об оплате труда, являются премиальной частью и начисляются сверх оклада, МРОТ должен получаться без их учёта.
Ответа от прокуратуры на профсоюзное обращение пока не поступало, поэтому 8 июля было направлено повторное обращение.
Также без ответа остались декабрьские обращения профсоюза к главам муниципалитетов по вопросу приведения зарплат работников образования в соответствии с Положением Конституционного суда.
В Большом Камне зарплаты работников, наоборот, только уменьшают за счёт снижения обязательных стимулирующих выплат за квалификационную категорию педагогическим работникам. Такое решение приняла администрация городского округа Большой Камень в проекте постановления от 17.06.2025, которое вносит изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, принятое в 2019 году. Профсоюз дважды направлял обращение в адрес главы Большекаменской администрации, указывая на необходимость устранить нарушения в документе, 17 июня и 29 июля, но оба обращения пока остаются без ответа.
Напоминаем, ещё в «майских указах» Владимира Путина от 2012 года было поручено повысить зарплаты работников образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы до средней по региону и выше. К 2023 году этих целей достигли всего 12 регионов страны, Приморья и других субъектов Дальнего Востока среди них нет.
Более успешным оказалось восстановление трудовых прав сотрудников Артёмовского завода ЖБИ-3. Городская прокуратура оперативно начала проверку после того, как в telegram-каналах распространили информацию о бедственном положении работяг. Ведомство подтвердило, что из-за регулярных задержек зарплат предприятие задолжало сотрудникам более 6 миллионов рублей, но после общественного резонанса и вмешательства прокуратуры она была погашена.