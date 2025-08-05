ФСБ пресекла попытку убийства главы оборонного предприятия в Белгороде

По данным ведомства, мужчина через Telegram установил контакт с представителем запрещённой в России проукраинской террористической организации. По её заданию он прибыл в Трубчевский район, чтобы забрать сброшенное с беспилотника оружие и взрывчатку, которые планировалось использовать для покушения на главу оборонного предприятия в Белгороде. Злоумышленника задержали на месте преступления.
Ранее Life.ru писал, что правоохранители сорвали подготовку теракта в Ростовской области в отношении российского военнослужащего. С целью реализации своего плана, злоумышленник заранее снял жилье неподалеку от дома своей намеченной жертвы и начал собирать разведывательные сведения, нужные для проведения атаки. Взрывчатку от куратора он получил в Петербурге.