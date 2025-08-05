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Под Миорами белоруска погибла, надувая компрессором бассейн у дома

В Миорском районе женщина надувала бассейн и погибла от удара током.

Источник: Комсомольская правда

В Миорском районе сельчанка погибла, надувая бассейн во дворе дома. Подробности рассказали в Следственном комитете.

Трагедия произошла 4 августа. В тот день 57-летняя сельчанка купалась во дворе дома в надувном бассейне. В какой-то момент женщина решила подкачать бассейн, наполненный водой. Она стала подключать шнур к компрессору и получила удар электрическим током.

— От полученных травм женщина скончалась, — прокомментировали в СК.

Проводится проверка.

Также СК сообщил, что в Лепельском районе мужчина погиб из-за упавшей на него стрелы погрузчика.

А еще уходя от наезда на лося, водитель совершил ДТП на встречной полосе под Докшицами.