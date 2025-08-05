Под Миорами белоруска погибла, надувая компрессором бассейн у дома

Трагедия произошла 4 августа. В тот день 57-летняя сельчанка купалась во дворе дома в надувном бассейне. В какой-то момент женщина решила подкачать бассейн, наполненный водой. Она стала подключать шнур к компрессору и получила удар электрическим током.