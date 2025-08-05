Макаревич* оставил тайный дом в Подмосковье за 70 млн рублей

Как передает издание, музыкант в 2008 году купил у Леонида Ярмольника двухэтажный коттедж в деревне Подушкино Московской области недалеко от Барвихи. Рыночная стоимость этой недвижимости составляет 70 млн рублей. Площадь строения — более 300 кв. м, а участка рядом — 1500 кв. м.