Макаревич* оставил тайный дом в Подмосковье за 70 млн рублей

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, который два года назад избавился от своего последнего ИП в России, сохранил элитную недвижимость в Подмосковье за 70 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Как передает издание, музыкант в 2008 году купил у Леонида Ярмольника двухэтажный коттедж в деревне Подушкино Московской области недалеко от Барвихи. Рыночная стоимость этой недвижимости составляет 70 млн рублей. Площадь строения — более 300 кв. м, а участка рядом — 1500 кв. м.
Издание отмечает, что во всех интервью Макаревич* утверждает, что у него ничего не осталось в России: ни недвижимости, ни друзей, ни работы.
«Только домик почему-то от всех скрыл», — сказано в публикации.
Сообщается, что соседи видели Макаревича* в последний раз около шести лет назад. Однако, по данным SHOT, артист по-прежнему каждый месяц оплачивает около пяти тысяч рублей за охрану.
«Несмотря на то что лидер “Машины времени” удаленно присматривает за своим имением, выглядит все устало — грязь, пыль, заросшие цветы и разрастающаяся плесень на доме», — обратили внимание в SHOT.
Накануне глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить гражданства РФ Макаревича*, который назвал народную артистку СССР Александру Пахмутову «не очень хорошим композитором».
* Признан в РФ иностранным агентом.