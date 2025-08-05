«Крылья Советов» и «Локомотив» стали единственными командами РПЛ, которые победили в гостях в третьем туре

Очередной круг Премьер-лиги подошел к концу в понедельник вечером. Его закрыли казанский «Рубин» и «Сочи». Команда из Татарстана оказалась сильнее на своем поле — 2:1 (6+).
При этом успехи хозяев в третьем туре РПЛ — не редкость. Только «Крылья Советов» и «Локомотив» смогли победить на выездах. Причем обе команды в топ-3 чемпионата. Москвичи первые с девятью очками, волжане вторые с семью.
Подопечные Магомеда Адиева встречались с «Ростовом» 2 августа. Разгромили южан на их поле со счетом 4:1 (6+). В составе «зелено-бело-синих» отличились Вадим Раков (оформил дубль), Сергей Божин и Максим Витюгов. У ростовчан гол в активе самарца Егора Голенкова.
«Железнодорожники» в субботу в Грозном разобрались с номинальными хозяевами в лице «Пари НН» — 3:2 (6+). За столичный клуб забили Дмитрий Воробьев, Алексей Батраков и Сергей Пиняев (выступал за «КС» с 2021-го по 2023 год). За Нижний — Вячеслав Грулев и Тиаго Весино.
Ближайшая встреча «КС» состоится 9 августа (6+). Теперь они примут калининградскую «Балтику», которая идет на третьем месте в РПЛ.
Недавно полузащитник «Крылышек» Максим Витюгов оценил старт сезона.
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