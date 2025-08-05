«Старпёрская песня»: Гузеева и Шаляпин поругались в эфире телешоу

Ранее новая «супруга» Шаляпина Ольга Вашурина, с которой он познакомился в проекте "Свадьба вслепую, заявила, что готова родить от музыканта ребёнка. Однако Прохор заявил, что мечтает как минимум о троих детях. В свою очередь, избранница артиста выразила полную готовность, отметив, что уже сходила к врачу и вовсю готовится стать матерью.