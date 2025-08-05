Иностранцы стали намного чаще путешествовать в Россию

В 2025 году интерес иностранных туристов к поездкам в Россию заметно вырос. С каждым месяцем всё больше гостей из-за рубежа планируют своё путешествие в страну онлайн — и всё чаще выбирают для проживания отели и апартаменты в крупных городах. По данным сервиса «Островок», число бронирований увеличилось на 10% по сравнению с прошлым летом. Об этом сообщает «Москва 24».
Москва, как и прежде, занимает лидирующую позицию в списке самых популярных направлений.
Каждое второе бронирование приходится на столицу. Несмотря на умеренный рост цен — средняя стоимость ночи в московском отеле составляет 13 200 рублей (на 2% больше, чем в 2024 году) — Москва продолжает привлекать туристов архитектурой, событиями и уровнем сервиса.
Вслед за столицей по популярности идут Санкт-Петербург, Владивосток, Казань и Калининград. Замыкают десятку лидеров Сочи, Иркутск, Волгоград, Новосибирск и Нижний Новгород.
Наибольшее количество туристов прибывает из стран ближнего и дальнего зарубежья. В числе лидеров: Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия, Казахстан, Китай, Турция, Оман, ОАЭ, Узбекистан и Киргизия.
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