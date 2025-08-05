Иностранцы стали намного чаще путешествовать в Россию

В 2025 году интерес иностранных туристов к поездкам в Россию заметно вырос. С каждым месяцем всё больше гостей из-за рубежа планируют своё путешествие в страну онлайн — и всё чаще выбирают для проживания отели и апартаменты в крупных городах. По данным сервиса «Островок», число бронирований увеличилось на 10% по сравнению с прошлым летом. Об этом сообщает «Москва 24».