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Отмывали деньги и стали частью наркокартеля: обыски в буддийских храмах раскрыли шокирующую правду

В Таиланде арестовали более 150 буддийских монахов.

Источник: Комсомольская правда

Полиция провела рейды в 200 буддийских храмах по всей стране, чтобы задержать 181 подозреваемого в преступлениях, которые, предположительно, скрывались среди монахов. Об этом сообщает издание BP.

Уточняется, что из 181 разыскиваемого 154 оказались монахами, включая одного настоятеля. Однако 27 подозреваемых к тому времени уже покинули монашество.

Среди задержанных — 45-летний Сурат Лунгтия, известный как Пхра Сурат, монах из храма Ват Ван Бун в тамбоне Клонг Хок, район Клонг Луанг, провинция Патхумтхани. Его обвиняют в отмывании денег для наркокартеля.

Сурат был задержан во время сбора милостыни и позднее исключён из монашеской общины Ват Ванбун. По данным полиции, он принадлежит к этническому меньшинству с севера и около десяти лет назад стал монахом в храме в Патхумтхани, к северу от Бангкока. Следствие установило, что транснациональная наркогруппировка использовала его банковский счёт для финансовых операций.

Сурат настаивает на своей невиновности, утверждая, что другой представитель его этнической группы использовал его счёт, а он не знал о противоправных целях.

Ранее в Таиланде полиция задержала буддийского монаха, которого обвиняют в краже более 9 миллионов долларов из храма Ват Рай Кхинг, что находится недалеко от Бангкока. Деньги поступали от верующих в виде пожертвований.