Отмывали деньги и стали частью наркокартеля: обыски в буддийских храмах раскрыли шокирующую правду

Сурат был задержан во время сбора милостыни и позднее исключён из монашеской общины Ват Ванбун. По данным полиции, он принадлежит к этническому меньшинству с севера и около десяти лет назад стал монахом в храме в Патхумтхани, к северу от Бангкока. Следствие установило, что транснациональная наркогруппировка использовала его банковский счёт для финансовых операций.