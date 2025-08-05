В Красноярске впервые за Уралом успешно провели пересадку костного мозга от донора

Следует отметить, что специалисты центра прошли обучение в ведущих федеральных клиниках для освоения данной технологии. В 2025 году здесь уже выполнены две пересадки собственных клеток пациентам с лимфомами, а в августе запланирована ещё одна донорская трансплантация.