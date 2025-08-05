В Красноярске впервые за Уралом успешно провели пересадку костного мозга от донора

В Краевом центре охраны материнства и детства состоялась первая в регионе аллогенная трансплантация костного мозга — пересадка донорских клеток.
Операция была проведена 6-летней девочке, страдающей от острого лейкоза.
Совместимого донора удалось найти в федеральном регистре, и он согласился стать спасителем. После тщательной подготовки и сложной процедуры пересадки девочка достигла полной ремиссии, а результаты анализов подтвердили успешное приживление пересаженного костного мозга. В настоящее время состояние ребенка стабильно, однако врачи продолжают тщательное наблюдение за её здоровьем.
Трансплантация костного мозга — это высокотехнологичная и рискованная процедура. На этапе подготовки пациент теряет иммунную систему, что делает отказ донора в этот период крайне опасным. В Минздраве края подчеркнули, что решение стать донором требует серьезной ответственности.
Следует отметить, что специалисты центра прошли обучение в ведущих федеральных клиниках для освоения данной технологии. В 2025 году здесь уже выполнены две пересадки собственных клеток пациентам с лимфомами, а в августе запланирована ещё одна донорская трансплантация.