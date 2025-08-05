Татарстанцам объяснили, как бороться с борщевиком Сосновского

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать новый закон: все, у кого есть земля, будь то собственники, арендаторы или те, кто использует участки под инфраструктуру, будут обязаны бороться с опасными инвазивными растениями, в том числе борщевиком Сосновского. Если этого не делать, придется платить штраф. Подробнее о распространении сорняка и способах борьбы с ним читайте в материале «Татар-информа».