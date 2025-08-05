Сочи и Батуми связал новый авиамаршрут

Сочинский аэропорт имени В. И. Севастьянова, входящий в холдинг «Аэродинамика», объявил о расширении международной маршрутной сети. С начала августа авиакомпания «Азимут» приступила к выполнению регулярных рейсов по направлению Сочи-Батуми. Полеты выполняются два раза в неделю — по вторникам и пятницам, сообщает ИА KrasnodarMedia.