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Сочи и Батуми связал новый авиамаршрут

Авиакомпания «Азимут» запустила рейсы из аэропорта курорта.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сочинский аэропорт имени В. И. Севастьянова, входящий в холдинг «Аэродинамика», объявил о расширении международной маршрутной сети. С начала августа авиакомпания «Азимут» приступила к выполнению регулярных рейсов по направлению Сочи-Батуми. Полеты выполняются два раза в неделю — по вторникам и пятницам, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Для обслуживания маршрута используются современные российские лайнеры Sukhoi Superjet 100. Время перелета между черноморскими курортами составляет примерно 60 минут. Новое направление позволит упростить транспортное сообщение между Россией и Грузией, способствуя развитию туристических связей.

Напомним, с 5 августа 2024 года начнет курсировать дополнительный поезд между Сочи и Москвой. Состав под номером 575/576 будет отправляться со станции Имеретинский Курорт через день.