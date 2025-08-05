В пострадавшем от паводка Лермонтово воду подключат полностью к 7 августа

Школу № 30 в поселке Новомихайловский Туапсинского округа затопило во время недавней непогоды. Сейчас зданию возвращают работоспособность: до начала учебного года предстоит полностью очистить кабинеты, спортзал и столовую. А в селе Лермонтово решают проблему с водоснабжением. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своих социальных сетях, передает ИА KrasnodarMedia.
«Нужно также предусмотреть инженерную защиту, чтобы в будущем школу больше не затапливало», — отметил Кондратьев.
В регионе продолжается восстановление электроснабжения. По словам главы, все дома подключат в ближайшее время.
В селе Лермонтово решают проблему с водоснабжением. Заместитель губернатора Евгений Пергун сообщил, что часть села получит воду к завтрашнему дню, а вся сеть заработает к вечеру 7 августа.
Мост через реку Шапсухо в Лермонтово построят заново — работы начнутся в середине августа. Пока готовят объездную дорогу для проезда жителей.
Кондратьев поблагодарил сотрудников МЧС, казаков и волонтеров за помощь пострадавшим.
Напомним, в Туапсинском округе и Горячем Ключе завершают обследование всех домовладений и социальных объектов, пострадавших от непогоды. Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.