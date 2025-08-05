В пострадавшем от паводка Лермонтово воду подключат полностью к 7 августа

Школу № 30 в поселке Новомихайловский Туапсинского округа затопило во время недавней непогоды. Сейчас зданию возвращают работоспособность: до начала учебного года предстоит полностью очистить кабинеты, спортзал и столовую. А в селе Лермонтово решают проблему с водоснабжением. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своих социальных сетях, передает ИА KrasnodarMedia.