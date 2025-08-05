5 августа в Красноярске началось строительство еще одного тоннеля метротрамвая — комплекс «Валентина» пройдет более 2,5 километра от будущей станции «Высотная» до улицы Копылова. Как сообщил глава края Михаил Котюков, машина будет работать на глубине от 10 до 49 метров.