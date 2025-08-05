5 августа в Красноярске началось строительство еще одного тоннеля метротрамвая — комплекс «Валентина» пройдет более 2,5 километра от будущей станции «Высотная» до улицы Копылова. Как сообщил глава края Михаил Котюков, машина будет работать на глубине от 10 до 49 метров.
Для гидроизоляции под землей рабочим предстоит уложить 1887 колец из железобетонных блоков.
«Этот участок — самая сложная часть нового проекта, потому что нужно было найти оптимальные технологические решения для включения в него построенного ранее тоннеля. Это удалось сделать», — пишет губернатор в своем телеграм-канале.
Напомним, что тоннелепроходчик «Валентина» назвали в честь первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза, генерал-майора Валентины Терешковой.
Первая ветка красноярского метро должна заработать в 2026 году. Она будет идти от улицы Высотной до Шахтеров.