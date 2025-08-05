Уютно и точка: «Известия» публикуют фрагмент новой книги Веры Сороки

«Работа над книгой велась в Доме творчества Переделкино», — сообщается на одной из первых страниц «Сказок слепого мира». И это означает как минимум смену географии. В прошлом году все читали дебютную книгу Веры Сороки «Питерские монстры», в Переделкино фокус будто бы должен сместиться. Но фэнтезийные мотивы прошлого сборника никуда не делись, а существенную часть «Сказок слепого мира» составляют истории с участием говорящих сов и медведей, русалок и бегающих мертвых зайцев. Для публикации мы всё же решили выбрать совсем другую новеллу сборника. Здесь нет магизма и мистики, но волшебство всё равно присутствует, и даже в большей степени.