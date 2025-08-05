Похороны Талгата Мусабаева пройдут 6 августа в Алматы

Церемония прощания с лётчиком-космонавтом, героем Казахстана Талгатом Амангельдиевичем Мусабаевым состоится 6 августа в Алматы. Об этом редакции BAQ.KZ сообщили в акимате города.
Прощание пройдёт в Доме офицеров по адресу: ул. Зенкова, 24. Начало церемонии — в 9:00 утра.
Джаназа-намаз запланирован на 10:30 и будет проведён на открытой площадке Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
Как сообщили в алматинском филиале Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооружённых Сил», Талгат Мусабаев будет похоронен на кладбище Кенсай-1.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким Талгата Мусабаева. Глава государства подчеркнул, что Мусабаев внёс огромный вклад в развитие отечественной космонавтики и укрепление международного авторитета Казахстана, а его светлая память навсегда останется в истории страны.