Похороны Талгата Мусабаева пройдут 6 августа в Алматы

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким Талгата Мусабаева. Глава государства подчеркнул, что Мусабаев внёс огромный вклад в развитие отечественной космонавтики и укрепление международного авторитета Казахстана, а его светлая память навсегда останется в истории страны.