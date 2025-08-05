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В Самаре 3 августа умер известный адвокат Анатолий Кузнецов

3 августа 2025 года ушёл из жизни Анатолий Валериевич Кузнецов — юрист, следователь, адвокат и человек, посвятивший себя служению закону и справедливости.

3 августа 2025 года ушёл из жизни Анатолий Валериевич Кузнецов — юрист, следователь, адвокат и человек, посвятивший себя служению закону и справедливости.

Сообщение о его смерти появилось на странице управляющего партнера адвокатского бюро «Лапицкий и партнёры» Валерия Лапицкого.

Анатолий Кузнецов начал свою карьеру в 1997 году в прокуратуре Кировского района Самары, затем более десяти лет возглавлял Следственный отдел СК. С 2016 года работал адвокатом, успешно защищая права граждан и добившись ряда значимых решений, включая четыре оправдательных приговора.

Прощание с Анатолием Валериевичем состоится 6 августа в 13:00 по адресу: г. Самара, ул. Борская, 108 к1, зал № 3.

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