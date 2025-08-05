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В Чердынском краеведческом музее школьники осваивают профессию экскурсовода

Первый набор подростков в Чердынском музее по дополнительной образовательной программе «Ассистент экскурсовода» состоялся в начале года.

Первый набор подростков в Чердынском музее по дополнительной образовательной программе «Ассистент экскурсовода» состоялся в начале года. Тогда обучение здесь прошли 12 местных ребят.

На лето в музей трудоустроились еще несколько школьников. Они трудятся помощниками экскурсоводов, консультируют посетителей, готовят рекламные ролики для социальных сетей.

Кроме того, они помогли организовать клуб настольных игр. По пятницам школьники играют здесь в «Черную книгу», «Легенды земли Пермской», осваивая историю Чердыни и Прикамья. Также помощники экскурсоводов помогли в оформлении новой музейной выставки «Загробный мир чердынского междуречья».