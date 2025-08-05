В Чердынском краеведческом музее школьники осваивают профессию экскурсовода

Кроме того, они помогли организовать клуб настольных игр. По пятницам школьники играют здесь в «Черную книгу», «Легенды земли Пермской», осваивая историю Чердыни и Прикамья. Также помощники экскурсоводов помогли в оформлении новой музейной выставки «Загробный мир чердынского междуречья».