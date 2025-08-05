Производство мяса, молока и яиц сократилось в Ростовской области в 2025 году

За январь-июнь в регионе на убой произвели 187,1 тысячи тонн скота и птицы, что оказалось на на 2,9% меньше, чем за такой же период 2024 года. Молока получили 486,5 тысячи тонн, на 6,2% ниже показателей прошлого года. При этом сильнее всего сократился выпуск яиц — 679,7 млн штук или на 18,9% меньше, чем годом ранее.