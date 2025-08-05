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Производство мяса, молока и яиц сократилось в Ростовской области в 2025 году

На Дону снизилось производство продукции в сфере животноводства.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области снизилось производство мяса, молока и яиц. К такому выводу по итогам первого полугодия 2025 года пришли в Ростовстате.

За январь-июнь в регионе на убой произвели 187,1 тысячи тонн скота и птицы, что оказалось на на 2,9% меньше, чем за такой же период 2024 года. Молока получили 486,5 тысячи тонн, на 6,2% ниже показателей прошлого года. При этом сильнее всего сократился выпуск яиц — 679,7 млн штук или на 18,9% меньше, чем годом ранее.

Добавим, по состоянию на 1 июля 2025 года также отмечали снижение общего поголовья скота. На отчетную дату в хозяйствах области насчитывалось 576,7 тысячи голов крупного рогатого скота (на 13% меньше, чем год назад). Коров было 268,6 тысячи, свиней — 314,1 тысячи, овец и коз — 705,6 тысячи, и все эти показатели ниже уровня прошлого года.

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