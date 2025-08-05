Движение ограничили на улице Марии Цукановой в Иркутске

В Иркутске ввели ограничение движения транспорта на улице Марии Цукановой. На дороге в районе строения № 58 сузили проезжую часть. Такое ограничение будет действовать до 18.00 17 августа, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Как уточнили в мэрии, специалисты проводят аварийные работы на линии водопровода.
Ранее сообщалось, что до 20.00 23 августа на улице Рылеева в Иркутске будет ограничено движение транспорта. Временное сужение проезжей части коснется участка в районе дома на Румянцева, 48. Там проведут аварийные ремонтные работы на участке тепловой сети.