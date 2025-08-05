Движение ограничили на улице Марии Цукановой в Иркутске

В Иркутске ввели ограничение движения транспорта на улице Марии Цукановой. На дороге в районе строения № 58 сузили проезжую часть. Такое ограничение будет действовать до 18.00 17 августа, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.