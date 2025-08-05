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Тольяттинский «Акрон» продал более тысячи футболок с фамилией Дзюбы

Стало известно, насколько среди болельщиков популярны джерси 36-летнего форварда «красно-черных».

Стало известно, насколько среди болельщиков популярны джерси 36-летнего форварда «красно-черных».

Артем Дзюба присоединился к «молодым и звонким» в сентябре 2024-го. В июне подписал новое соглашение до конца нынешнего сезона. В прошлом розыгрыше РПЛ провел 22 встречи. В них забил девять голов и оформил семь ассистов.

В этом сезоне сыграл в трех встречах. Дважды отличился. Плюс одна результативная передача.

Всего «Акрон» реализовал свыше тысячи футболок с фамилией Дзюбы.

«Неплохая коммерческая составляющая. Понятно, не перекрывает расходы на содержание клуба, но тем не менее из года в год растем, билетная выручка, продажа атрибутики увеличиваются, что не может не радовать. Когда Артем побил рекорд, то специальные майки разошлись очень быстро», — заявил гендиректор тольяттинцев Константин Клюшев.

В разговоре с ТАСС добавил: все еще есть внутренние запросы, джерси допечатывают.

На днях главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился подробностями стычки с наставником «Акрона» Зауром Тедеевым.

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