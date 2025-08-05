В здании бывшего кинотеатра «Салют» откроют креативный кластер

В День города 16 августа 2025 года в Екатеринбурге в здании бывшего кинотеатра «Салют» на проспекте Ленина откроют креативный молодежный кластер. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
— Это полноценный молодежный кластер, где будут проходить разнообразные мероприятия, — рассказывает глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
Кинотеатр «Салют» открыли в Екатеринбурге в 1912 году. Он прекратил работу с подачи мэрии Екатеринбурга в 2020 году. В начале этого года власти города отдали здание предпринимательского фонда для создания креативного кластера для молодежи.
Кластер будет работать по четырем направлениям: урбанистика, медиа, ивент-индустрия, дизайн.