В здании бывшего кинотеатра «Салют» откроют креативный кластер

Кинотеатр «Салют» открыли в Екатеринбурге в 1912 году. Он прекратил работу с подачи мэрии Екатеринбурга в 2020 году. В начале этого года власти города отдали здание предпринимательского фонда для создания креативного кластера для молодежи.