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В здании бывшего кинотеатра «Салют» откроют креативный кластер

В День рождения Екатеринбурга в здании «Салюта» откроют креативный кластер.

Источник: Комсомольская правда

В День города 16 августа 2025 года в Екатеринбурге в здании бывшего кинотеатра «Салют» на проспекте Ленина откроют креативный молодежный кластер. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

— Это полноценный молодежный кластер, где будут проходить разнообразные мероприятия, — рассказывает глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Кинотеатр «Салют» открыли в Екатеринбурге в 1912 году. Он прекратил работу с подачи мэрии Екатеринбурга в 2020 году. В начале этого года власти города отдали здание предпринимательского фонда для создания креативного кластера для молодежи.

Кластер будет работать по четырем направлениям: урбанистика, медиа, ивент-индустрия, дизайн.