Появилась полная программа на день города Саянска в 2025 году

День города Саянска в 2025 году пройдёт 8 и 9 августа. В честь юбилея состоятся фестивали, шествие, игровая программа, яркий концерт и праздничный салют. Узнать о том, кто приедет в Саянск, и найти полную программу дня вы можете на сайте irk.aif.ru.
День города Саянска: 55 лет.
Саянск — один из самых молодых городов Иркутской области. Его основали в 1970 году благодаря одному из главных отечественных центров химической промышленности. Изначально рабочий посёлок в августе 1985 года получил статус города, что позволило ускорить развитие инфраструктуры.
Сегодня Саянск — это город с уникальной природой и культурой, а продукция, которую производят его предприятия, важна для всей России. Поэтому и юбилей города пройдёт масштабно: начнётся он фестивалем уличного кино 8 августа в 19:00 возле дворца культуры «Юность», а закончится в 22:57 на следующий день красивым салютом.
День города Саянск: «Эстрада» и «Перец».
Праздничный фестиваль-шествие «Саянск в палитре красок, музыки и танцев» состоится 9 августа в 10:30 от Сквера Первостроителей. Пройдут коллективы учреждений и предприятий города. После будут проходить спортивные соревнования, игры для детей и взрослых, награждения участников и победителей разных конкурсов, а уже в 19:40 начнётся концертная музыкальная программа, в которой выступят не только солисты Саянска, но и ансамбли из Иркутска «Эстрада» и «Перец».
День города Саянск 2025: несколько площадок.
Праздник будет проходить на нескольких площадках одновременно, среди них — дворец культуры «Юность», там будет игра для детей и их родителей. Праздник 9 августа начнётся в благовещенском храме в 10:00 с благодарственного молебна. На городской торговой площади будут аттракционы, тематические площадки и торговля, там же будет торжественное праздничное мероприятие. На городском стадионе и в Доме спорта пройдут фестивали, турниры, а также первенство области по футболу среди любительских команд.
День города Саянск 2025: программа мероприятий.
8 августа в 19:00 — фестиваль уличного кино во дворце культуры «Юность».
9 августа 2025 года.
Благовещенский храм:
10:00 — благодарственный молебен.
Сквер Первостроителей:
С 10:30 — праздничное шествие от Сквера Первостроителей.
Городская торговая площадь:
11:00 — работа праздничных досуговых тематических площадок, организация праздничной торговли, аттракционов.
С 11:00 до 12:00 — презентация праздничных колонн шествия «Саянск в палитре красок, музыки и танцев».
С 12:00 до 13:00 — «Саянск. 55 лет успеха!» — торжественное праздничное мероприятие.
Дом спорта:
14:00 — турнир по баскетболу среди юношей и девушек (18+), посвященный Юбилею Саянска и Дню физкультурника.
Открытая площадка Дворца культуры «Юность»:
С 16:00 до 17:30 — «Город счастливых семей». Игровая программа для детей и родителей.
Городской стадион:
С 15:30 до 17:30 — фестиваль спорта. Открытая площадка, выставка, мастер-классы отделений спортивной школы.
С 18:00 до 19:20 — первенство области по футболу среди любительских команд. Зона Север.
Городская торговая площадь:
19:00 — награждение победителей праздничного шествия «Саянск в палитре красок, музыки и танцев».
19:15 — награждение победителей городского смотра-конкурса «Цветущий город».
С 19:40 до 20:55 — концертная программа творческих коллективов и солистов г. Саянска.
С 21:00 до 22:10 — концертная программа вокально-инструментального ансамбля «Эстрада».
С 22:10 до 22:55 — концертная программа группы «Перец».
В 22:57 — праздничный салют.