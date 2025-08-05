Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилась полная программа на день города Саянска в 2025 году

В честь дня города Саянска 2025 8 и 9 августа пройдут праздничные мероприятия.

Источник: Администрация Саянска

День города Саянска в 2025 году пройдёт 8 и 9 августа. В честь юбилея состоятся фестивали, шествие, игровая программа, яркий концерт и праздничный салют. Узнать о том, кто приедет в Саянск, и найти полную программу дня вы можете на сайте irk.aif.ru.

День города Саянска: 55 лет.

Саянск — один из самых молодых городов Иркутской области. Его основали в 1970 году благодаря одному из главных отечественных центров химической промышленности. Изначально рабочий посёлок в августе 1985 года получил статус города, что позволило ускорить развитие инфраструктуры.

Сегодня Саянск — это город с уникальной природой и культурой, а продукция, которую производят его предприятия, важна для всей России. Поэтому и юбилей города пройдёт масштабно: начнётся он фестивалем уличного кино 8 августа в 19:00 возле дворца культуры «Юность», а закончится в 22:57 на следующий день красивым салютом.

День города Саянск: «Эстрада» и «Перец».

Праздничный фестиваль-шествие «Саянск в палитре красок, музыки и танцев» состоится 9 августа в 10:30 от Сквера Первостроителей. Пройдут коллективы учреждений и предприятий города. После будут проходить спортивные соревнования, игры для детей и взрослых, награждения участников и победителей разных конкурсов, а уже в 19:40 начнётся концертная музыкальная программа, в которой выступят не только солисты Саянска, но и ансамбли из Иркутска «Эстрада» и «Перец».

День города Саянск 2025: несколько площадок.

Праздник будет проходить на нескольких площадках одновременно, среди них — дворец культуры «Юность», там будет игра для детей и их родителей. Праздник 9 августа начнётся в благовещенском храме в 10:00 с благодарственного молебна. На городской торговой площади будут аттракционы, тематические площадки и торговля, там же будет торжественное праздничное мероприятие. На городском стадионе и в Доме спорта пройдут фестивали, турниры, а также первенство области по футболу среди любительских команд.

День города Саянск 2025: программа мероприятий.

8 августа в 19:00 — фестиваль уличного кино во дворце культуры «Юность».

9 августа 2025 года.

Благовещенский храм:

10:00 — благодарственный молебен.

Сквер Первостроителей:

С 10:30 — праздничное шествие от Сквера Первостроителей.

Городская торговая площадь:

11:00 — работа праздничных досуговых тематических площадок, организация праздничной торговли, аттракционов.

С 11:00 до 12:00 — презентация праздничных колонн шествия «Саянск в палитре красок, музыки и танцев».

С 12:00 до 13:00 — «Саянск. 55 лет успеха!» — торжественное праздничное мероприятие.

Дом спорта:

14:00 — турнир по баскетболу среди юношей и девушек (18+), посвященный Юбилею Саянска и Дню физкультурника.

Открытая площадка Дворца культуры «Юность»:

С 16:00 до 17:30 — «Город счастливых семей». Игровая программа для детей и родителей.

Городской стадион:

С 15:30 до 17:30 — фестиваль спорта. Открытая площадка, выставка, мастер-классы отделений спортивной школы.

С 18:00 до 19:20 — первенство области по футболу среди любительских команд. Зона Север.

Городская торговая площадь:

19:00 — награждение победителей праздничного шествия «Саянск в палитре красок, музыки и танцев».

19:15 — награждение победителей городского смотра-конкурса «Цветущий город».

С 19:40 до 20:55 — концертная программа творческих коллективов и солистов г. Саянска.

С 21:00 до 22:10 — концертная программа вокально-инструментального ансамбля «Эстрада».

С 22:10 до 22:55 — концертная программа группы «Перец».

В 22:57 — праздничный салют.