Появилась полная программа на день города Саянска в 2025 году

Праздник будет проходить на нескольких площадках одновременно, среди них — дворец культуры «Юность», там будет игра для детей и их родителей. Праздник 9 августа начнётся в благовещенском храме в 10:00 с благодарственного молебна. На городской торговой площади будут аттракционы, тематические площадки и торговля, там же будет торжественное праздничное мероприятие. На городском стадионе и в Доме спорта пройдут фестивали, турниры, а также первенство области по футболу среди любительских команд.