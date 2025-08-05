В Красноярском крае набирает обороты движение «Сибирское долголетие».

— Наше движение «Сибирское долголетие» — для всех, у кого горит в душе огонь, независимо от цифр в паспорте. Будет много новых идей, много инициатив — спортивных, творческих, туристических. Очень здорово, что на открытии были дети, что люди пришли целыми семьями, ведь долголетие начинается не на пенсии, а с самых ранних лет. Нужно любить жизнь, природу, друзей — для этого создана наша добрая программа. Мы вместе будем придумывать, что еще нужно добавить, если где-то ошибемся — вместе исправим и пойдем дальше. Я рад быть с вами, пожелаем нашему кораблю большого плавания. В добрый путь!