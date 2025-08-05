В Красноярском крае набирает обороты движение «Сибирское долголетие».

В России издавна существует устоявшееся мнение о сибиряках как о сильных и здоровых людях. И почему-то многие думают, что такое здоровье — нечто встроенное по умолчанию. Однако нет — просто среди жителей сибирских регионов очень много активных людей, которые с детства и до глубокой старости не любят сидеть на месте: походники-туристы, охотники, грибники, любители скалолазания и спелеологии… Дачники, наконец, которых в Сибири — каждый первый. Активный образ жизни и не дает застаиваться организму, поддерживая его в отличном тонусе.
Традиционно это учитывает и государство: так, например, для немолодых жителей Красноярского края уже много лет действуют различные программы, в рамках которых люди могут посещать спортивные занятия и различные образовательные курсы, участвовать в пеших экскурсиях. И когда в январе 2025 года в крае стартовал новый национальный проект «Семья», губернатор Михаил Котюков предложил объединить существующие программы такого типа в региональное движение «Сибирское долголетие».
На старт, внимание, марш!
Итак, в апреле 2025 года в Красноярском крае стартовало региональное движение «Сибирское долголетие» при поддержке национального проекта «Семья». По замыслу организаторов, объединение существовавших ранее программ под эгиду одного координационного центра — регионального отделения Российского Красного креста в Красноярском крае — позволит собирать статистику по количеству и возрасту участников, их пожелания и благодаря этому расширить и углубить самые востребованные программы.
Официальный старт движению дал губернатор Михаил Котюков — на острове Татышев вместе с сотнями других активистов он поучаствовал в забеге.
Прямая речь.
Михаил Котюков, губернатор Красноярского края:
— Наше движение «Сибирское долголетие» — для всех, у кого горит в душе огонь, независимо от цифр в паспорте. Будет много новых идей, много инициатив — спортивных, творческих, туристических. Очень здорово, что на открытии были дети, что люди пришли целыми семьями, ведь долголетие начинается не на пенсии, а с самых ранних лет. Нужно любить жизнь, природу, друзей — для этого создана наша добрая программа. Мы вместе будем придумывать, что еще нужно добавить, если где-то ошибемся — вместе исправим и пойдем дальше. Я рад быть с вами, пожелаем нашему кораблю большого плавания. В добрый путь!
Добавим, что проект рассчитан на жителей всех возрастов, но первыми к нему присоединились люди старшего поколения.
Хоть на Столбы, хоть в бассейн.
«Сибирское долголетие» объединяет несколько отраслей: спорт, туризм, культуру, социальную и молодежную политику, и, разумеется, здравоохранение. Самые разные мероприятия, организованные в этих сферах, объединены движением в систему: участники бесплатно ездят и ходят на экскурсии, занимаются йогой, для них проводятся мастер-классы и работают секции в творческих и спортивных студиях, кинолектории и клубы по интересам.
Немного подробностей, которые могут взять на карандаш жители края, готовые присоединиться к движению и лично заняться своим здоровьем и благополучием.
Например, Агентство по туризму Красноярского края организует прогулки с гидом-экскурсоводом и походы с инструктором по самым популярным природным достопримечательностям Красноярска: в экопарк «Гремячая грива», на Торгашинский хребет или в национальный парк «Красноярские Столбы». В каждой из локаций работают несколько маршрутов на выбор для людей с разной физической подготовкой. Одна из недавних прогулок по Гремячей гриве собрала несколько десятков человек, причем многие были с внуками. Впечатления участников после похода были самые радужные.
«Почаще собирайте нас, чтобы пенсионеры двигались, жили и радовались. В следующий раз хотела бы сходить в Серебряный лог — я там и сама часто бываю, сестру недавно водила», — поделилась красноярка Людмила Трофимовна Савицкая.
Зарядку на свежем воздухе организует Красспорт совместно с Центром спортивных клубов, и они же предоставляют абонементы в бассейн, где проходят массовые занятия для участников «Сибирского долголетия».
Оксана Кондратова, одна из участниц, узнала о программе из социальных сетей и незамедлительно присоединилась, записавшись в бассейн. «Тут для нас проводят занятия и на укрепление спины, и по аэробике, и по аквааэробике. Буду теперь заниматься постоянно. Замечательный проект, к которому надо присоединиться каждому», — говорит Оксана Ивановна.
Красспорт вместе с Центром спортклубов проводят регулярные зарядки под открытым небом для всех желающих. Недавняя акция такого формата прошла в СНТ «Здоровье Красфарма» и собрала полсотни человек. Название акции — «С грядки на зарядку» — напомнило старую добрую медицинскую истину: лучший отдых — смена деятельности. Не зря председатель первичной ветеранской организации Альбина Овсянникова отметила, что настроение у всех, кто попал на эту акцию, было приподнятое, практически праздничное.
«Долгое время в Красноярске были такие зарядки, приезжали известные гости, устраивали показательные тренировки, было весело и задорно. Потом все как-то затихло, и лично мне очень этого не хватало. Рада, что теперь такие зарядки возобновляются на системной основе: и я, и мои друзья непременно будем участвовать в них», — заверила Альбина Михайловна.
Важной частью движения являются культурные и социальные мероприятия: выставки, концерты, мастер-классы по искусству и ремеслам. Большой интерес вызвали у жителей края образовательные программы: по компьютерной или финансовой грамотности, по основам права и многие другие. Организуются в рамках движения и ярмарки вакансий, на которых Агентство труда и занятости края предлагает людям старшего поколения вакансии для самореализации.
Как присоединиться.
Перечислить все программы активности для участников движения «Сибирское долголетие» в одном материале попросту невозможно: их уже более трехсот. Повторим, что для пожилых людей все они бесплатны, включая занятия в спортивных центрах и экскурсии с гидами.
Изучить все действующие предложения и присоединиться к движению можно тремя путями: лично на сайте сибирскоедолголетие.рф, где в сервисе «Единая карта жителя Красноярского края» необходимо указать направление, формат, типы занятий, а компьютер сам подберет для человека подходящие мероприятия; можно прийти в ближайший многофункциональный центр, а также позвонить по единому справочному номеру 122. Количество мероприятий, в которых можно принять участие, не ограничено, разве что в некоторых требуется предварительная запись.