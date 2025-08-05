Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе после перебоев

Как сообщал «Ъ-Кубань», международный аэропорт Сочи им. В. Севастьянова, входящий в холдинг «Аэродинамика», заявил о запуске нового регулярного международного направления. С 1 августа авиакомпания «Азимут» начала выполнять прямые рейсы между Сочи и Батуми.