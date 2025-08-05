В Самаре ищут подрядчика для разработки проекта капремонта усадьбы Курлиной

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина заказал разработку научно-проектной документации для капитального ремонта усадьбы Курлиной — объекта культурного наследия федерального значения.
Аукцион размещён на сайте госзакупок, начальная цена контракта — 7,8 млн рублей. Подрядчика выберут по итогам электронного аукциона, заявки принимаются до 13 августа 2025 года. Работы необходимо завершить до 30 июня 2026 года.
Проектирование должно выполняться с соблюдением требований к сохранению исторического облика здания. Подрядчик обязан иметь соответствующую лицензию, опыт проведения аналогичных работ и состоять в профильной саморегулируемой организации.
Усадьба Курлиной, построенная в 1903 году по проекту архитектора Александра Зеленко, расположена в Самаре на улице Фрунзе, 159. В настоящее время в особняке расположен Музей модерна.
Ранее на сайте госзакупок появилась информации о поиске подрядчика для ремонта Дома-музея Ленина.
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