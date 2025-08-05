В Самарском университете создали модель беспилотного экраноплана

САМАРА, 5 августа. /ТАСС/. Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель 10-местного экраноплана, с помощью которой отрабатывают аэродинамику аппарата. Аппарат летает над водой и развивает скорость до 90 км/ч, сообщили в пресс-службе Самарского университета имени Королева.
«Инженеры и студенты Самарского университета имени Королева разработали и изготовили масштабную испытательную летающую модель десятиместного пассажирского экраноплана “ОРОС-1”, создаваемого компанией “Ферсель” (Москва). В ходе натурных испытаний на данной модели планируется отработать различные аспекты полета будущего экраноплана, в том числе будут протестированы аэро- и гидродинамические свойства и характеристики конструкции с учетом особенностей отрыва от водной поверхности и приводнения», — сказано в сообщении.
Экраноплан предназначен для перемещения на небольшой высоте — до нескольких метров, за счет взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности воды, земли, льда или снега. По классификации Международной морской организации и Международной организации гражданской авиации экраноплан рассматривается как судно, способное летать. Аппарат способен взлетать с поверхности рек и озер, садиться на воду и, по замыслу разработчиков, может решить проблему транспортной доступности небольших населенных пунктов, расположенных на берегах рек. Как пояснили в университете, проект аппарата предполагает, что он сможет брать на борт десять пассажиров. В перспективе предполагается расширенный 15-местный вариант.
Испытательная модель изготовлена в беспилотном варианте, по размерам она меньше будущего экраноплана в пять раз, длина фюзеляжа и размах крыльев модели составляют 3,5 м. Аппарат оснащен тремя электродвигателями и развивает скорость до 90 км/ч. Работы по ее созданию велись в научно-технологическом центре композиционных материалов Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета имени Королева, к работе привлекали и студентов. Планируется, что испытания модели пройдут на одном из водоемов в черте Самары.
«Заказчиком была предоставлена 3D-модель экраноплана, расчеты аэро- и гидродинамики, которые проводились с использованием самого современного на данный момент метода — CFD-анализа. В процессе изготовления модели мы в тесном сотрудничестве с конструкторами инженерного центра “Ферсель” проводили доработку конструкции. Также, поскольку это летательный аппарат нестандартного типа, нами была создана специальная система управления для экраноплана», — рассказал доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов, руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Системный инжиниринг беспилотных авиационных систем» Самарского университета имени Королева Олег Лукьянов.