В Самарском университете создали модель беспилотного экраноплана

Экраноплан предназначен для перемещения на небольшой высоте — до нескольких метров, за счет взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности воды, земли, льда или снега. По классификации Международной морской организации и Международной организации гражданской авиации экраноплан рассматривается как судно, способное летать. Аппарат способен взлетать с поверхности рек и озер, садиться на воду и, по замыслу разработчиков, может решить проблему транспортной доступности небольших населенных пунктов, расположенных на берегах рек. Как пояснили в университете, проект аппарата предполагает, что он сможет брать на борт десять пассажиров. В перспективе предполагается расширенный 15-местный вариант.