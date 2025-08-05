За звонок от мошенников жительнице Омской области, оштрафована компания сотовой связи

По мнению омских прокуроров, оператор мобильной связи оказался виноватым в том, что омичку обманули на деньги по сотовому телефону. Московский суд согласился с доводами омской прокуратуры, сообщает сегодня, 5 августа, телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
С инициативой оштрафовать компанию, предоставляющую услуги мобильной связи, выступила прокуратура Омского района. В августе 2024 года, оператором мобильной связи допущен пропуск в свою сеть входящих соединений с подменным телефонным номером, использующим нумерацию, соответствующую российской системе. В результате мошеннических действий с использованием средств мобильной связи у местной жительницы похищено 365 тысяч рублей под предлогом их перевода на «безопасный счет». При этом мобильный оператор имел техническую возможность прекратить оказание услуг связи и тем самым предотвратить совершение преступления.
В связи с этим прокурор Омского района вынес постановление о возбуждении в отношении оператора мобильной связи дела об административном правонарушении — неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть. Столичный суд согласился с доводом омского прокурора и привлек мобильного оператора к административной ответственности в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.