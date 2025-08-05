За звонок от мошенников жительнице Омской области, оштрафована компания сотовой связи

С инициативой оштрафовать компанию, предоставляющую услуги мобильной связи, выступила прокуратура Омского района. В августе 2024 года, оператором мобильной связи допущен пропуск в свою сеть входящих соединений с подменным телефонным номером, использующим нумерацию, соответствующую российской системе. В результате мошеннических действий с использованием средств мобильной связи у местной жительницы похищено 365 тысяч рублей под предлогом их перевода на «безопасный счет». При этом мобильный оператор имел техническую возможность прекратить оказание услуг связи и тем самым предотвратить совершение преступления.