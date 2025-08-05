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Самострой сровняют с землей в Кировском районе Самары на берегу Волги

Городской департамент градостроительства ищет подрядчика. Начальная цена контракта составляет ровно 350 тыс. рублей.

Городской департамент градостроительства ищет подрядчика. Начальная цена контракта составляет ровно 350 тыс. рублей.

Сведения о нем появились на сайте госзакупок 5 августа. В течение 70 дней нужно снести самострой площадью около 487 кв. м в Кировском районе в 11-м квартале Пригородного лесничества у Оврага «Артек», 79а. Это на берегу Волги.

Здание получило статус самовольной постройки в феврале прошлого года. Такое решение вынес местный суд.

Заявки на участие в аукционе принимают до 12 августа. Итоги подведут 14-го числа.

Ранее писали, что в Самаре хотели снести сараи возле усадьбы Шихобаловых на улице Венцека.

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