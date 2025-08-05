Самострой сровняют с землей в Кировском районе Самары на берегу Волги

Городской департамент градостроительства ищет подрядчика. Начальная цена контракта составляет ровно 350 тыс. рублей.
Сведения о нем появились на сайте госзакупок 5 августа. В течение 70 дней нужно снести самострой площадью около 487 кв. м в Кировском районе в 11-м квартале Пригородного лесничества у Оврага «Артек», 79а. Это на берегу Волги.
Здание получило статус самовольной постройки в феврале прошлого года. Такое решение вынес местный суд.
Заявки на участие в аукционе принимают до 12 августа. Итоги подведут 14-го числа.
Ранее писали, что в Самаре хотели снести сараи возле усадьбы Шихобаловых на улице Венцека.
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