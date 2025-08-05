Значение и смысл слова «поридж», и почему так называют лишь некоторых зумеров

Впервые о поридже заговорили в 2020 году. Термин употребили на форуме «Двач». Тогда один из пользователей выложил скриншот из меню московского заведения для вегетарианцев. Там овсянка с малиной называлась «Овсяный поридж с малиной» и стоила 290 рублей. Как можно догадаться, «поридж» — транслитерация английского «porridge», что переводится как «каша». Автор поста предположил, что завышенная цена за тарелку каши обусловлена англицизмом в названии.