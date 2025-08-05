Дополнительный поезд свяжет Воронеж с южными курортами

Поезд начнет курсировать 5 августа. Отправление из Имеретинского курорта будет в 13:47 по нечетным числам, а из Москвы — с 6 августа в 7:05 по четным. В пути будут остановки в Калуге, Туле, Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону и других городах.