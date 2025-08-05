Дополнительный поезд свяжет Воронеж с южными курортами

Федеральная пассажирская компания объявила о запуске дополнительного поезда на маршруте Имеретинский курорт — Москва в августе. Он пройдет через Воронеж. Информация об этом появилась на порталах перевозчика 4 августа.
— В связи с увеличением спроса на поездки в южные курорты назначен дополнительный поезд № 575/576, который соединит Имеретинский курорт и Москву, — сообщили в компании.
Поезд начнет курсировать 5 августа. Отправление из Имеретинского курорта будет в 13:47 по нечетным числам, а из Москвы — с 6 августа в 7:05 по четным. В пути будут остановки в Калуге, Туле, Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону и других городах.
В составе поезда предусмотрены купейные и плацкартные вагоны. Билеты уже можно приобрести в кассах и на сайте РЖД.