Очередную жертву ядовитой змеи спасли медики Приморья

Ранее сообщалось, что ядовитый щитомордник укусил 37-летнего грибника во время «тихой охоты» в районе бухты Емар под Владивостоком. Мужчина начал терять сознание, но успел выбраться из леса, его доставили в городскую клиническую больницу № 2. В ОРИТ он провёл также трое суток. В июле ядовитая змея укусила 40-летнего мужчину на острове Рейнеке — к сожалению, в течение суток пациент скончался в больнице. Вероятно, это связано с некоторым промедлением при госпитализации: на Рейнеке пришлось вызывать спасателей МЧС, которые доставили пострадавшего на остров Русский, где передали медикам, которые отвезли его в ВКБ № 2. Все действовали настолько быстро, как могли, но отдалённость острова могла оказаться решающим фактором.