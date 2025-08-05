Очередную жертву ядовитой змеи спасли медики Приморья

Столкновение со змеёй произошло поздним вечером — вероятно, девочка просто не заметила опасное животное. У подростка стремительно развился анафилактический шок — реакция на яд змеи. Нога девочки сильно отекла и продолжала опухать (укус пришёлся на палец ноги), у пациентки сильно упало давление, помутилось сознание.
Три дня пациентка провела в отделении реанимации и интенсивной терапии. Медикам удалось обойтись без хирургического вмешательства — стоял вопрос о рассечении конечности в нескольких местах, чтобы давление спало и отёк ушёл. Нормализовать кровоток в сосудах и предотвратить некроз удалось без разрезов. Девочку уже выписали, она остаётся на амбулаторном лечении.
Ранее сообщалось, что ядовитый щитомордник укусил 37-летнего грибника во время «тихой охоты» в районе бухты Емар под Владивостоком. Мужчина начал терять сознание, но успел выбраться из леса, его доставили в городскую клиническую больницу № 2. В ОРИТ он провёл также трое суток. В июле ядовитая змея укусила 40-летнего мужчину на острове Рейнеке — к сожалению, в течение суток пациент скончался в больнице. Вероятно, это связано с некоторым промедлением при госпитализации: на Рейнеке пришлось вызывать спасателей МЧС, которые доставили пострадавшего на остров Русский, где передали медикам, которые отвезли его в ВКБ № 2. Все действовали настолько быстро, как могли, но отдалённость острова могла оказаться решающим фактором.