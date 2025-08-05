Во Владивостоке скончался известный звукорежиссер и мастер «Дальтелефильма»

Во Владивостоке оборвалась жизнь выдающегося звукорежиссера, признанного мастера «Дальтелефильма» — Владимира Кириллова.
Он оставил после себя огромное творческое наследие: Владимир озвучил свыше семидесяти документальных картин, созданных на киностудиях «Дальтелефильма», Рижской киностудии, «Беларусьфильма», а также в Останкинском телецентре.
Владимир Кириллов озвучил более 70 фильмов.
Напомним, что студия была создана 1 января 1968 года. В 1994 году киностудия прекратила существование, но наследие кинохроники Дальнего Востока живет легендарными кинолентами.