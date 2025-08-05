Впервые в Telegram появилась верификация личного аккаунта — у Павла Дурова

В мессенджере Telegram впервые поставили знак верификации на личный аккаунт — его получил основатель платформы Павел Дуров. Об этом сообщил портал «Код Дурова».
Иконка верификации представляет собой символ Telegram — бумажный самолетик.
Ранее личные аккаунты пользователей не получали официальную галочку. По данным «Код Дурова», такая верификация пока недоступна для широкой аудитории, и официальных изменений в правилах Telegram по этому поводу не было.
Сейчас Telegram официально верифицирует каналы и ботов: с начала года боты могут получить галочку после проверки и даже выдавать собственные значки верификации другим аккаунтам.