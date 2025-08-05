Сроки сбора клюквы и брусники установлены в Беларуси позже обычного

Напомним, в Беларуси сбор клюквы и брусники возможен только в установленные властями сроки и только по правилам, нарушение которых грозит крупными штрафами от Госинспекции охраны животного и растительного мира. Физлица за нарушения сроков могут получить штраф до 20 базовых величин (820 белорусских рублей в августе 2025-го), для ИП и юрлиц штрафы составляют до 100 и до 500 базовых величин, соответственно.