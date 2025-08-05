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Сроки сбора клюквы и брусники установлены в Беларуси позже обычного

Власти назвали сроки сбора клюквы и брусники в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Сбор дикорастущих клюквы и брусники стартует в Беларуси позже обычного. Это можно понять, исходя из актуальных сроков, установленных властями Брестской и Витебской области на 2025 год. Соответствующие решения облисполкомов опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Так, на Брестчине сбор брусники стартует с 12 августа, а клюкву собирать разрешили не ранее чем через месяц — с 6 сентября. К слову, год назад на юге Беларуси бруснику в это время уже собирали, а за клюквой отправлялись со 2 сентября.

Также на Витебщине собирать и заготавливать бруснику разрешили с 16 августа, заготовка клюквы стартует с 9 сентября. Сроки установлены также примерно на неделю позже прошлогодних.

Напомним, в Беларуси сбор клюквы и брусники возможен только в установленные властями сроки и только по правилам, нарушение которых грозит крупными штрафами от Госинспекции охраны животного и растительного мира. Физлица за нарушения сроков могут получить штраф до 20 базовых величин (820 белорусских рублей в августе 2025-го), для ИП и юрлиц штрафы составляют до 100 и до 500 базовых величин, соответственно.

Еще Минприроды назвало виновных в сжигании тары из-под ядохимикатов под Зельвой.

Также Минприроды заявило о нарушениях почти на всех мусорных полигонах в Беларуси.