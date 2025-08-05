Очередной розыгрыш права охоты на медведя прошел в Беларуси

Программа определила кандидатов на участие в охоте на предстоящие выходные из числа поступивших заявок (право на охоту предоставляется в один из дней). Победителей розыгрыша всего восемь. С каждым охотником свяжется сотрудник РГОО «БООР» для уточнения дня охоты и места ее проведения. В случае добычи медведя охотник удаляется из списка желающих и принимать участие в охоте в этом сезоне не будет. Если же медведь добыт не был, охотник имеет право принимать участие в дальнейших розыгрышах.