Очередной розыгрыш права охоты на медведя прошел в Беларуси

Программа определила кандидатов на участие в охоте на предстоящие выходные из числа поступивших заявок (право на охоту предоставляется в один из дней). Победителей розыгрыша всего восемь. С каждым охотником свяжется сотрудник РГОО «БООР» для уточнения дня охоты и места ее проведения. В случае добычи медведя охотник удаляется из списка желающих и принимать участие в охоте в этом сезоне не будет. Если же медведь добыт не был, охотник имеет право принимать участие в дальнейших розыгрышах.
В БООР напомнили, что правилами охоты и приказом общества введены дополнительные требования, выполнение которых обязательно для участия в охоте на медведя.
Как сообщалось, изменения в правила охоты и ведения охотничьего хозяйства вступили в силу с 21 мая 2025 года. В перечень охотничьих животных нормируемых видов включены медведь и рысь. Впервые в истории суверенной Беларуси охота на медведя открылась с 1 июля 2025 года.