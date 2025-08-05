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Очередной розыгрыш права охоты на медведя прошел в Беларуси

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый розыгрыш права охоты на медведя в охотничьих угодьях РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» прошел в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в БООР.

Программа определила кандидатов на участие в охоте на предстоящие выходные из числа поступивших заявок (право на охоту предоставляется в один из дней). Победителей розыгрыша всего восемь. С каждым охотником свяжется сотрудник РГОО «БООР» для уточнения дня охоты и места ее проведения. В случае добычи медведя охотник удаляется из списка желающих и принимать участие в охоте в этом сезоне не будет. Если же медведь добыт не был, охотник имеет право принимать участие в дальнейших розыгрышах.

В БООР напомнили, что правилами охоты и приказом общества введены дополнительные требования, выполнение которых обязательно для участия в охоте на медведя.

Как сообщалось, изменения в правила охоты и ведения охотничьего хозяйства вступили в силу с 21 мая 2025 года. В перечень охотничьих животных нормируемых видов включены медведь и рысь. Впервые в истории суверенной Беларуси охота на медведя открылась с 1 июля 2025 года.