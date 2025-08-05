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В Челябинске перенесли концерт Лолиты 6 октября 2025 года

Шоу сдвинуто всего на один день.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске переносится концерт Лолиты Милявской. Вместо назначенной ранее даты 6 октября он состоится 7 октября. Информация опубликована на сайте «Городских зрелищных касс».

«Билеты действительны на новую дату. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщщается на сайте.

Билеты на концерт артистки стартуют от двух тысяч рублей и достигают максимальных десяти. Если обратиться к онлайн покупке, то предлагаются практически любые места: куплено крайне мало билетов, в основном, в центре партера концертной площадки МТС Live Холл.

Напоминим, в прошлом году концерт Лолиты Милявской в Челябинске отменили незадолго до начала после скандала с ее участием в «голой вечеринке».