В России могут исчезнуть около 130 городов

Уточняется, что к исчезновению населенных пунктов также приводит снижение занятости и уменьшение числа предприятий малого и среднего бизнеса. При этом численность населения больше всего сократилась в угольных, металлургических и лесопромышленных городах на севере страны: Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область).