В России могут исчезнуть около 130 городов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В России под угрозой исчезновения оказались 129 малых городов, пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАНхиГС, проведенное в рамках госзаказа аппарата правительства.
«В таких населенных пунктах проживает 3,4 миллиона человек, и за десять лет численность жителей там сократилась на 314 тысяч», — говорится в материале.
Уточняется, что к исчезновению населенных пунктов также приводит снижение занятости и уменьшение числа предприятий малого и среднего бизнеса. При этом численность населения больше всего сократилась в угольных, металлургических и лесопромышленных городах на севере страны: Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область).
Отмечается, что для 106 таких населенных пунктов уже готовят инвестпроекты с инфраструктурным развитием. Тем не менее, по словам эксперта, этот процесс может оказаться необратимым.