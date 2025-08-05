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В России могут исчезнуть около 130 городов

В России могут исчезнуть 129 малых городов.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В России под угрозой исчезновения оказались 129 малых городов, пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАНхиГС, проведенное в рамках госзаказа аппарата правительства.

«В таких населенных пунктах проживает 3,4 миллиона человек, и за десять лет численность жителей там сократилась на 314 тысяч», — говорится в материале.

Уточняется, что к исчезновению населенных пунктов также приводит снижение занятости и уменьшение числа предприятий малого и среднего бизнеса. При этом численность населения больше всего сократилась в угольных, металлургических и лесопромышленных городах на севере страны: Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область).

Отмечается, что для 106 таких населенных пунктов уже готовят инвестпроекты с инфраструктурным развитием. Тем не менее, по словам эксперта, этот процесс может оказаться необратимым.