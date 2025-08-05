В Мичуринске разработают адаптированные к климату РФ сорта декоративных растений

ТАМБОВ, 5 августа. /ТАСС/. Ученые из наукограда Мичуринска Тамбовской области разработают новые генетически стабильные сорта декоративных растений, что позволит снизить риск зависимости от иностранных производителей цветочных культур. Об этом ТАСС сообщил директор научно-производственного центра «Агропищепром» в Мичуринске Сергей Колесников.
«Наши селекционеры смогут создать генетически стабильные сорта декоративных растений, которые приспособлены к российскому климату и имеют высокую устойчивость к заболеваниям. Эта работа позволит снизить расходы государства на закупку импортного посадочного материала, способствовать повышению качества продукции и снижению ее себестоимости», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сегодня значительная доля декоративных культур, в том числе роз, гвоздик, хризантем, тюльпанов и многих других, ввозится в Россию из-за рубежа, создавая зависимость рынка от международных поставщиков. «Эта проблема сегодня активно обсуждается на уровне Минсельхоза России, который намерен возобновить селекцию декоративных культур в стране. Поскольку наш научно-производственный центр имеет серьезные компетенции в сфере биотехнологии и селекции растений, нас попросили принять участие в селекционном процессе и формировании генофондов декоративных культур», — рассказал собеседник агентства.
Ранее Колесников рассказал ТАСС, что мичуринские ученые впервые в истории отечественной селекции в рамках селекционно-генетической программы по субтропическим культурам вывели безвирусную рассаду бананов сорта «Кавиндиш». Первые 40 тыс. отечественных саженцев бананов уже осенью поступят в продажу для населения. Параллельно ученые работают по селекционным программам по жимолости, лавровому листу, актинидии, чаю и другим культурам.
НПЦ «Агропищепром» является одной из опорных научно-исследовательских площадок единственного в России аграрного наукограда Мичуринска. В 2014 году на его базе был создан центр садоводства им. И. В. Мичурина, который специализируется на исследованиях в области селекции, генетики, биотехнологии и микробиологии растений. Кроме того, НПЦ «Агропищепром» занимается разработкой и внедрением на предприятия России и стран таможенного союза функционального детского и спортивного питания.