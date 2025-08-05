В Мичуринске разработают адаптированные к климату РФ сорта декоративных растений

НПЦ «Агропищепром» является одной из опорных научно-исследовательских площадок единственного в России аграрного наукограда Мичуринска. В 2014 году на его базе был создан центр садоводства им. И. В. Мичурина, который специализируется на исследованиях в области селекции, генетики, биотехнологии и микробиологии растений. Кроме того, НПЦ «Агропищепром» занимается разработкой и внедрением на предприятия России и стран таможенного союза функционального детского и спортивного питания.