Образ Богородицы нашли на берегу моря в Анапе

Необычной находкой она поделилась в Telegram-канале «ССЛ».
«Именно сегодня мне захотелось максимально по косе забраться…», — поделилась Рыбак. Волонтер рассказывает, что в этот день ей захотелось осмотреть берег максимально далеко от гирло, чтобы уточнить будущий объем работ по просеиванию песка от мазута. Икону обнаружили в отметке 5−6 километров в сторону Веселовки.
Предположительно, образ Богородицы вынесло на берег из-за шторма. Сейчас волонтеры планируют отреставрировать образ и узнать о ней хоть что-то. В том числе заинтересовала и надпись на обороте, которую пока не смогли прочесть. Реставраторов икон уже нашли, хоть и процесс не быстрый, «…но никто и не торопится», — отмечает Рыбак.
Как ранее сообщал «МК на Кубани», костяной наконечник, обнаруженный в пещере на Кубани, назвали древнейшей находкой Европы и Азии.