Образ Богородицы нашли на берегу моря в Анапе

Предположительно, образ Богородицы вынесло на берег из-за шторма. Сейчас волонтеры планируют отреставрировать образ и узнать о ней хоть что-то. В том числе заинтересовала и надпись на обороте, которую пока не смогли прочесть. Реставраторов икон уже нашли, хоть и процесс не быстрый, «…но никто и не торопится», — отмечает Рыбак.