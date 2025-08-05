Еще десять участников СВО получили ключи от спецавтомобилей в Ростовской области

Еще один ветеран СВО — Виктор Малинкин, бывший командир штурмового отделения в составе «Барс-9», также награжденный медалью «За отвагу». После тяжелого ранения мужчина не может ходить, но вместе с женой активно участвует в жизни Мясниковского района. Ранее фонд обеспечил его специализированными колясками и вертикализатором, а теперь появился и автомобиль.