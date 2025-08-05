Еще десять участников СВО получили ключи от спецавтомобилей в Ростовской области

В Ростовской области участникам СВО передали еще десять автомобилей с ручным управлением. Ключи от транспорта вручили врио главы региона Юрий Слюсарь и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева.
— Фонд предложил включить такие машины в список технических средств реабилитации для ветеранов специальной операции с инвалидностью. Эту инициативу поддержал наш президент, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Среди получивших транспорт — Роман Быковцов, наводчик 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии, награжденный медалью «За отвагу». У него есть жена, сын и маленькая дочь. Роман ведет «Уроки мужества» и участвует в патриотических мероприятиях. Активный образ жизни ему помогла сохранять кресло-коляска, теперь он сможет передвигаться на новом авто.
Еще один ветеран СВО — Виктор Малинкин, бывший командир штурмового отделения в составе «Барс-9», также награжденный медалью «За отвагу». После тяжелого ранения мужчина не может ходить, но вместе с женой активно участвует в жизни Мясниковского района. Ранее фонд обеспечил его специализированными колясками и вертикализатором, а теперь появился и автомобиль.
Несколько бойцов уже обучились управлению спецмашинами за счет областного бюджета. Все они находятся на сопровождении фонда «Защитники Отечества».
Напомним, в 2024 году на территории «Самбекских высот» в Ростовской области автомобили с ручным управлением получили 32 участника специальной операции: трое жителей Дона, а также 29 военных из Донецкой и Луганской Народных Республик.
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