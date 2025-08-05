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Верхний Тагил может исчезнуть с лица земли

Верхний Тагил рискует пропасть с карты Среднего Урала.

Источник: Комсомольская правда

Исследование РАНХиГС, проведенное по заказу правительства России, выявило угрозу исчезновения 129 небольших городов, включая Верхний Тагил в Свердловской области. Основной причиной сокращения числа горожан стало снижение численности населения вследствие оттока жителей в крупные региональные центры и упадка промышленной активности.

За последние десять лет население маленьких городов сократилось на 314 тысяч человек. Эксперты предупреждают, что такие тенденции ведут к постепенному исчезновению мелких поселений. Помимо Верхнего Тагила, рискуют потерять свою жизнеспособность Трубчевск (Брянская область), Инта (Республика Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), а также Торжок (Тверская область).

— Убывающие города в аграрно-индустриальных регионах находятся в чуть лучшем положении за счет продовольственной безопасности и более благоприятных условий проживания населения, — передают аналитики.

Прогрессирующее сокращение численности малых городов представляет собой долгосрочный тренд, который может растянуться на десятилетия или даже столетия.