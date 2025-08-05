Верхний Тагил может исчезнуть с лица земли

За последние десять лет население маленьких городов сократилось на 314 тысяч человек. Эксперты предупреждают, что такие тенденции ведут к постепенному исчезновению мелких поселений. Помимо Верхнего Тагила, рискуют потерять свою жизнеспособность Трубчевск (Брянская область), Инта (Республика Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), а также Торжок (Тверская область).