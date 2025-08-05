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Красноярец хотел нанять киллера, чтобы убить отца

Его действия пресекли сотрудники ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Житель Красноярска обвиняется в организации покушения на отца. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Инцидент произошел в мае 2025 года. Обвиняемый из личной неприязни организовал заказное убийство своего отца. Тот хотел заставить сына учиться и работать, что ему явно не нравилось.

Поэтому молодой человек решил нанять киллера, однако сотрудники УФСБ по Красноярскому краю пресекли действия преступные действия.

Расследование завершено. Материалы направлены в Кировский районный суд.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке.