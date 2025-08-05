С 12 августа в Омске отключат горячую воду в четырёх округах: адреса и сроки

Работы затронут сразу четыре округа города: Октябрьский, Ленинский, Центральный и Кировский.
Больше всего домов окажется без горячей воды в Октябрьском округе. Под ограничение попадают жилые здания на улицах Романенко, Юбилейной, Олимпийской, Ермолаева, 75-й Гвардейской бригады, 50-летия ВЛКСМ, Петра Осминина, Пархоменко, Толстого и Горького. Отключение в этом районе продлится до 25 августа.
В Ленинском округе горячее водоснабжение будет приостановлено с 11 по 19 августа по нескольким адресам, в том числе на улицах 1-й Красной Звезды и Архиепископа Сильвестра.
В Центральном округе работы на теплосетях затронут дом на улице Каховской. Здесь горячая вода будет отключена с 14 по 27 августа.
Кировский округ также попал в список. Отключение запланировано на период с 12 по 25 августа и затронет здание на улице Авиагородок.
Актуальную информацию об адресах и сроках можно найти на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций.