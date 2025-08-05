Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 12 августа в Омске отключат горячую воду в четырёх округах: адреса и сроки

С 12 августа в Омске начинается очередной этап плановых отключений горячей воды.

Источник: РИА "Новости"

Работы затронут сразу четыре округа города: Октябрьский, Ленинский, Центральный и Кировский.

Больше всего домов окажется без горячей воды в Октябрьском округе. Под ограничение попадают жилые здания на улицах Романенко, Юбилейной, Олимпийской, Ермолаева, 75-й Гвардейской бригады, 50-летия ВЛКСМ, Петра Осминина, Пархоменко, Толстого и Горького. Отключение в этом районе продлится до 25 августа.

В Ленинском округе горячее водоснабжение будет приостановлено с 11 по 19 августа по нескольким адресам, в том числе на улицах 1-й Красной Звезды и Архиепископа Сильвестра.

В Центральном округе работы на теплосетях затронут дом на улице Каховской. Здесь горячая вода будет отключена с 14 по 27 августа.

Кировский округ также попал в список. Отключение запланировано на период с 12 по 25 августа и затронет здание на улице Авиагородок.

Актуальную информацию об адресах и сроках можно найти на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций.