С 12 августа в Омске отключат горячую воду в четырёх округах: адреса и сроки

Больше всего домов окажется без горячей воды в Октябрьском округе. Под ограничение попадают жилые здания на улицах Романенко, Юбилейной, Олимпийской, Ермолаева, 75-й Гвардейской бригады, 50-летия ВЛКСМ, Петра Осминина, Пархоменко, Толстого и Горького. Отключение в этом районе продлится до 25 августа.