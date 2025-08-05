В Новосибирске камеры начали фиксировать нарушения ПДД

В Новосибирске усилили контроль на дорогах. Камеры фотовидеофиксации теперь работают в полном режиме: раньше они только наблюдали, а сейчас фиксируют нарушения и автоматически отправляют данные для штрафов через «Госуслуги» или другие каналы. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
Сейчас в городе работают 58 камер из 195 установленных. Они фиксируют превышение скорости, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, движение по полосам для общественного транспорта и другие нарушения.
Власти отмечают, что всё это помогает снизить количество аварий и сделать дороги безопаснее.