В Новосибирске камеры начали фиксировать нарушения ПДД

В Новосибирске усилили контроль на дорогах. Камеры фотовидеофиксации теперь работают в полном режиме: раньше они только наблюдали, а сейчас фиксируют нарушения и автоматически отправляют данные для штрафов через «Госуслуги» или другие каналы. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.