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В Новосибирске камеры начали фиксировать нарушения ПДД

Сейчас в городе работают 58 камер из 195 установленных.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске усилили контроль на дорогах. Камеры фотовидеофиксации теперь работают в полном режиме: раньше они только наблюдали, а сейчас фиксируют нарушения и автоматически отправляют данные для штрафов через «Госуслуги» или другие каналы. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Сейчас в городе работают 58 камер из 195 установленных. Они фиксируют превышение скорости, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, движение по полосам для общественного транспорта и другие нарушения.

Власти отмечают, что всё это помогает снизить количество аварий и сделать дороги безопаснее.